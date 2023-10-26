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Измена в обмен на деньги - рф спамит украинцев предложениями сливать данные о военных
Измена в обмен на деньги — рф спамит украинцев предложениями сливать данные о военныхhttps://racurs.ua/n188708-izmena-v-obmen-na-dengi-rf-spamit-ukraincev-predlojeniyami-slivat-dannye-o-voennyh.htmlРакурс
рф спамить українців повідомленнями з пропозицію «зливати» дані про Сили оборони в обмін на гроші. Вони приходять у месенджери та SMS-повідомлення.
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Наприклад, користувачі з Одещини та Харківщини отримують сповіщення з пропозиціями «обміняти інформацію про ЗСУ на долари». Для цього пропонується перейти за посиланням на Telegram-канал.
У Центрі стратегічних комунікацій розповіли: якщо вам надійшло повідомлення з таким текстом: «Меняем информацию о ВСУ на $. Вся информация в telegram …», то у жодному разі не відкривайте його і не переходьте за посиланнями, які там розміщені.
Закликаємо українців у жодному разі не реагувати на ворожі пропозиції, ігноруйте окупанта! Нагадуємо, за передачу інформації про ЗСУ, критичну інфраструктуру та будь-яку іншу співпрацю з ворогом, настане кримінальна відповідальність. Окрім того, це може дуже нашкодити захисникам України, — йдеться у заяві Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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