Пілота Alaska Airlines звинуватили в замаху на вбивство 83 людей - він був під наркотиками і спробував заглушити двигуни

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Пілота авіакомпанії Alaska Airlines звинуватили в замаху на вбивство 83 людей — він прийняв наркотики і спробував влаштувати авіакатастрофу.

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За версією слідства, пілот авіакомпанії Alaska Airlines Джозеф Емерсон намагався навмисно розбити літак із 83 пасажирами, який виконував рейс з Еверетта (штат Вашингтон) до Сан-Франциско.

Під час цього рейсу Емерсон не був на чергуванні та летів пасажиром так званим резервним квитком. Авіакомпанії дозволяють своїм пілотам та бортпровідникам подорожувати такими квитками за наявності місць.

При цьому, якщо літак заповнений, співробітники іноді сидять на відкидному сидінні в кабіні. Джозеф Емерсон зайняв саме його.

У якусь мить Джозеф несподівано для екіпажу спробував заглушити двигуни. Пілотам вдалося здолати опір 44-річного чоловіка. Коли його вели до хвостової частини літака, він спробував відкрити запасний вихід.

Емерсон повідомив ФБР, що перед тим, як спробувати розбити літак, він прийняв наркотичні гриби. До цього він ніколи не пробував психоделіків. Слідчі не вважають, що спроба аварії була спланована як теракт або що Емерсон мав ідеологічні мотиви.