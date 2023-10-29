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Розрахунок ПЗРК прикордонників приземлив російський Су-25
Розрахунок ПЗРК прикордонників приземлив російський Су-25https://racurs.ua/ua/n188802-rozrahunok-pzrk-prykordonnykiv-pryzemlyv-rosiyskyy-su-25.htmlРакурс
Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП.
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За словами офіцера, розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу збив ворожий бойовий літак біля Авдіївки За попередньою інформацією, це штурмовик СУ-25.
Зенітна ракета, випущена прикордонниками з переносного комплексу, уразила повітряну ціль. Літак противника задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм, — розповів Демченко у коментарі «УП».
Нагадаємо, саме під Авдіївкою з початку жовтня тривають масштабні наступальні дії рашистів, які супроводжуються масштабним застосування авіації.
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