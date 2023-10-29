Розрахунок ПЗРК прикордонників приземлив російський Су-25

Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП.

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За словами офіцера, розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу збив ворожий бойовий літак біля Авдіївки За попередньою інформацією, це штурмовик СУ-25.

Зенітна ракета, випущена прикордонниками з переносного комплексу, уразила повітряну ціль. Літак противника задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм, — розповів Демченко у коментарі «УП».

Нагадаємо, саме під Авдіївкою з початку жовтня тривають масштабні наступальні дії рашистів, які супроводжуються масштабним застосування авіації.