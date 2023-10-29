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Бій Усика проти Ф'юрі перенесуть
Бій Усика проти Ф’юрі перенесутьhttps://racurs.ua/ua/n188801-biy-usyka-proty-f-uri-perenesut.htmlРакурс
Бій Олександра Усика проти Тайсона Ф’юрі, ймовірно, не відбудеться 23 грудня 2023 року, а відбудеться на початку 2024 року.
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Про це заявив промоутер Ф’юрі Френк Воррен у коментарі BBC Sport. За словами Воррена, Ф’юрі знадобиться більше часу на відновлення після бою проти Френсіса Нганну
Дедлайн для проведення бою — 2 березня 2024 року, до цього періоду в Саудівській Аравії триває Riyadh Season, у рамках якого і запланований поєдинок.
У ніч проти 29 березня Ф’юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів: 96−93 та 95−94 на користь Тайсона, і 95−94 за версією одного із суддів на користь Френсіса.
При цьому британець побував у нокдауні у третьому раунді цього 10-раундового поєдинку.
Основну увагу після бою дісталося не щасливому Нганну, який, схоже, не міг повірити у такий дебют у професійному боксі, а парі Ф’юрі та Олександра Усика.
Після нетривалого стердауну прямо на рингу боксери та їхні представники підтвердили, що об'єднавчий бій між чемпіонами у надважкій вазі відбудеться. Він точно пройде у Саудівській Аравії.
Усик чітко заявив, що він готовий битися 23 грудня, але і Тайсон Ф’юрі, і його промоутер Френк Воррен уникали згадки дати.
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