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Ракурс
Бій Усика проти Ф'юрі перенесуть

Бій Усика проти Ф’юрі перенесуть

29 жов 2023, 15:07
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Бій Олександра Усика проти Тайсона Ф’юрі, ймовірно, не відбудеться 23 грудня 2023 року, а відбудеться на початку 2024 року.


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Про це заявив промоутер Ф’юрі Френк Воррен у коментарі BBC Sport. За словами Воррена, Ф’юрі знадобиться більше часу на відновлення після бою проти Френсіса Нганну

Дедлайн для проведення бою — 2 березня 2024 року, до цього періоду в Саудівській Аравії триває Riyadh Season, у рамках якого і запланований поєдинок.

У ніч проти 29 березня Ф’юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів: 96−93 та 95−94 на користь Тайсона, і 95−94 за версією одного із суддів на користь Френсіса.

При цьому британець побував у нокдауні у третьому раунді цього 10-раундового поєдинку.

Основну увагу після бою дісталося не щасливому Нганну, який, схоже, не міг повірити у такий дебют у професійному боксі, а парі Ф’юрі та Олександра Усика.

Після нетривалого стердауну прямо на рингу боксери та їхні представники підтвердили, що об'єднавчий бій між чемпіонами у надважкій вазі відбудеться. Він точно пройде у Саудівській Аравії.

Усик чітко заявив, що він готовий битися 23 грудня, але і Тайсон Ф’юрі, і його промоутер Френк Воррен уникали згадки дати.

Джерело: Ракурс


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