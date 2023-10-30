12 «шахедів» та дві ракети збили сили ППО в ніч на 30 жовтня (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188819-12-shahediv-ta-dvi-rakety-zbyly-syly-ppo-v-nich-na-30-jovtnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 жовтня, атакували Україну 12 ударними БПЛА типу Shahed та двома керованими авіаційними ракетами Х-59.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Пуски здійснювалися з таких локацій:
- керовані авіаракети Х-59 запускали з ворожих літаків із повітряного простору тимчасово окупованих районів Запорізької області;
- «шахеди» летіли з південно-східного напрямку — російського Приморсько-Ахтарська.
Усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей, — зазначається у повідомленні.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telgram-каналі повідомив, що вночі військові з Повітряного командування «Схід» збили над областю дві ворожі ракети.
Уламки впали у Дніпровському районі. Там пошкоджені п’ятиповерхівка, приватний будинок та авто, — зазначив він.
Крім того, рашисти вночі двічі обстрілювали Нікополь з важкої артилерії.
На щастя, всюди минулося без загиблих і поранених, — наголосив Лисак.