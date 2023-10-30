Захисники України збили 12 ворожих дронів у ніч на 30 жовтня, фото: «Україна молода»

https://racurs.ua/ua/n188819-12-shahediv-ta-dvi-rakety-zbyly-syly-ppo-v-nich-na-30-jovtnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 жовтня, атакували Україну 12 ударними БПЛА типу Shahed та двома керованими авіаційними ракетами Х-59.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Пуски здійснювалися з таких локацій:

керовані авіаракети Х-59 запускали з ворожих літаків із повітряного простору тимчасово окупованих районів Запорізької області;

«шахеди» летіли з південно-східного напрямку — російського Приморсько-Ахтарська.

Усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей, — зазначається у повідомленні.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telgram-каналі повідомив, що вночі військові з Повітряного командування «Схід» збили над областю дві ворожі ракети.

Уламки впали у Дніпровському районі. Там пошкоджені п’ятиповерхівка, приватний будинок та авто, — зазначив він.

Крім того, рашисти вночі двічі обстрілювали Нікополь з важкої артилерії.