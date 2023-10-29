США попередили про підвищений ризик конфлікту на Близькому Сході після атак проіранських угруповань по американських військах

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У Білому домі вважають, що існує «підвищений ризик» поширення конфлікту на Близькому Сході після того, як проіранські угруповання почали атакувати американські війська.

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Ми бачимо підвищені загрози нашим військам по всьому регіону і підвищений ризик поширення цього конфлікту на інші частини регіону. Ми робимо все, що в наших силах, щоб стримати і запобігти цьому", — заявив CNN радник з нацбезпеки США Салліван.

За останні 10 днів проіранські угруповання атакували щонайменше 12 разів бази американських військових в Іраку та чотири рази — у Сирії.

Відповідаючи на запитання в ефірі ABC News про те, що очікується, якщо підтримувані Іраном угруповання продовжуватимуть спроби нападів на сили США в регіоні, Салліван сказав:

Президент був дуже відвертим щодо цього: якщо американські війська будуть атаковані Іраном та його поплічниками, ми відповімо… і я думаю, що іранці зрозуміли наше повідомлення.

Ми, звичайно, вживаємо всіх необхідних заходів, щоб захистити наші сили, підвищити нашу пильність і працювати з іншими країнами в регіоні, щоб спробувати утримати цей конфлікт, який зараз відбувається в Ізраїлі та Газі, від переростання в регіональний конфлікт, але ризик реальний, тому пильність висока, і кроки, які ми вживаємо, щоб стримати це та запобігти цьому, є серйозними, систематичними та постійними.

Минулого тижня США завдали авіаударів по двох об'єктах, пов’язаних з підтримуваними Іраном збройними формуваннями на сході Сирії, після серії ракетних і безпілотних атак на американські сили в регіоні. За словами Саллівана, кроки, які роблять США для стримування і запобігання цьому, є «серйозними, систематичними і безперервними».

Іран погрожує Ізраїлю через перетин «червоних ліній». У Тегерані пригрозили, що «злочини» Ізраїлю можуть «змусити всіх діяти». Водночас у Секторі Гази кажуть про понад 8 тисяч жертв ударів військ Ізраїлю.

29 жовтня США закликали Ізраїль розрізняти цивільних і бойовиків ХАМАСу у Газі.

Ізраїль має зробити все можливе для захисту цивільних палестинців, заявили у Білому домі. Сунак і Макрон наголосили на необхідності доставки гумдопомоги для Гази.