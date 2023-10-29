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США попередили про підвищений ризик конфлікту на Близькому Сході після атак проіранських угруповань по американських військах
США попередили про підвищений ризик конфлікту на Близькому Сході після атак проіранських угруповань по американських військахhttps://racurs.ua/ua/n188818-ssha-poperedyly-pro-pidvyschenyy-ryzyk-konfliktu-na-blyzkomu-shodi-pislya-atak-proiranskyh.htmlРакурс
У Білому домі вважають, що існує «підвищений ризик» поширення конфлікту на Близькому Сході після того, як проіранські угруповання почали атакувати американські війська.
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Ми бачимо підвищені загрози нашим військам по всьому регіону і підвищений ризик поширення цього конфлікту на інші частини регіону. Ми робимо все, що в наших силах, щоб стримати і запобігти цьому", — заявив CNN радник з нацбезпеки США Салліван.
За останні 10 днів проіранські угруповання атакували щонайменше 12 разів бази американських військових в Іраку та чотири рази — у Сирії.
Відповідаючи на запитання в ефірі ABC News про те, що очікується, якщо підтримувані Іраном угруповання продовжуватимуть спроби нападів на сили США в регіоні, Салліван сказав:
Президент був дуже відвертим щодо цього: якщо американські війська будуть атаковані Іраном та його поплічниками, ми відповімо… і я думаю, що іранці зрозуміли наше повідомлення.
Ми, звичайно, вживаємо всіх необхідних заходів, щоб захистити наші сили, підвищити нашу пильність і працювати з іншими країнами в регіоні, щоб спробувати утримати цей конфлікт, який зараз відбувається в Ізраїлі та Газі, від переростання в регіональний конфлікт, але ризик реальний, тому пильність висока, і кроки, які ми вживаємо, щоб стримати це та запобігти цьому, є серйозними, систематичними та постійними.
Минулого тижня США завдали авіаударів по двох об'єктах, пов’язаних з підтримуваними Іраном збройними формуваннями на сході Сирії, після серії ракетних і безпілотних атак на американські сили в регіоні. За словами Саллівана, кроки, які роблять США для стримування і запобігання цьому, є «серйозними, систематичними і безперервними».
Іран погрожує Ізраїлю через перетин «червоних ліній». У Тегерані пригрозили, що «злочини» Ізраїлю можуть «змусити всіх діяти». Водночас у Секторі Гази кажуть про понад 8 тисяч жертв ударів військ Ізраїлю.
29 жовтня США закликали Ізраїль розрізняти цивільних і бойовиків ХАМАСу у Газі.
Ізраїль має зробити все можливе для захисту цивільних палестинців, заявили у Білому домі. Сунак і Макрон наголосили на необхідності доставки гумдопомоги для Гази.
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