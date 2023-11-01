У Київському ТЦК діяла безпрецедентна за масштабами схему - виїхало 100 ухилянтів

https://racurs.ua/ua/n188903-u-kyyivskomu-tck-diyala-bezprecedentna-za-masshtabamy-shemu-vyyihalo-100-uhylyantiv.html

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Працівники ТЦК створили безпрецедентну за масштабами схему, за якою змогло виїхати щонайменше 100 ухилянтів.

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У ДБР 1 листопада повідомили, що організував оборудку ексначальник Київського обласного військкомату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні зв’язки.

До схеми залучили посадовців переважно з Києва та області, керівницю ВЛК Макарівського району Київщини та спільників з інших областей України — всього з дев’яти ТЦК.

За попередніми даними слідства за цією схемою за кордон могло виїхати щонайменше 100 ухилянтів. Повністю задокументовано 40 епізодів отримання грошей. Вартість «послуги» складала від 6 до 10 тис. дол. з однієї особи в залежності від стартового пакета документів. Клієнтами були як вчорашні студенти, так і банкіри з дорослими синами.

У Службі безпеки розповіли, що організатори ухилянтської схеми «списували» потенційних призовників з військового обліку.

Наприкінці серпня цього року співробітники СБУ викрили трьох організаторів цього угруповання. Ними виявилося двоє начальників відділень військкомату та очільниця військово-лікарської комісії в столичному регіоні.

У ході розслідування встановлено причетність до організації схеми також колишнього керівника місцевого військкомату та його сина, а також ще двох їхніх спільників.

Зловмисники пропонували своїм клієнтам уникнути призову та виїхати за кордон на підставі фіктивних довідок про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

На підставі зібраних доказів усім сімом фігурантам повідомлено про підозру за ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній). Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім того, у Києві затримано керівника психіатричного відділення місцевої клінічної лікарні, який брав хабарі з ухилянтів за фальсифікацію медичних документів, що підтверджували нібито наявність у них важких захворювань.