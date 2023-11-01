У Києві обмежили максимальну швидкість до 50 км/год

https://racurs.ua/ua/n188904-u-kyievi-obmejyly-maksymalnu-shvydkist-do-50-km-god.html

Ракурс

У Києві запровадили єдиний швидкісний режим. Тимчасово, на зимовий період року, швидкість руху містом обмежили до 50 км/год. Це не стосується ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.

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На ділянках, де раніше можна було їздити 80 км/год, вже демонтували знаки.

Раніше було визначено такі 10 ділянок дороги з дозволеною швидкістю 80 км/год у період з 1 квітня до 31 жовтня:

Про новий швидкісний режим 1 листопада повідомила КМДА. Він діятиме у столиці з 11 листопада до 1 квітня 2024 року.