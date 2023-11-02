Шмигаль розповів про перегляд програми МВФ розширеного фінансування України

https://racurs.ua/ua/n188954-shmygal-rozpoviv-pro-pereglyad-programy-mvf-z-rozshyrenogo-finansuvannya-ukrayiny.html

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Міжнародний валютний фонд готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування України. Про це сьогодні повідомив прем'єр Денис Шмигаль за підсумками розмови з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

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Зі слів Шмигаля, сторони обговорили впровадження реформ і виконання їх Києвом й відзначили прогрес у цьому напрямку.

МВФ готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування, що дозволить залучити наступний транш допомоги у розмірі приблизно 900 млн дол., — повідомив Шмигаль.

Під час розмови з Каммером глава уряду торкнувся теми фінансування дефіциту державного бюджету України, підтримки малого й середнього бізнесу та заходів для зростання економіки.

Нагадаємо, що 31 березня МВФ схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд дол. Програма складає частину пакета міжнародної підтримки загальною вартістю 115 млрд дол. Водночас Київ зобов’язався реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.