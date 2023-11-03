Генерал Бундесверу: Військова підтримка України – завдання на десятиліття

https://racurs.ua/ua/n188972-general-bundesveru-viyskova-pidtrymka-ukrayiny-zavdannya-na-desyatylittya.html

Ракурс

Німеччина налаштована надавати військову підтримку Україні до 2030 року й далі. Про це заявив керівник Спеціального штабу допомоги Україні при Міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг в інтерв’ю газетам Stuttgarter Zeitung та Stuttgarter Nachrichten.

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З його слів, після початку війни на Близькому Сході для Німеччини нічого не змінилося.

Для нас зрозуміло: ми підтримуємо Україну так само, як і Ізраїль, — вказав німецький генерал.

Він додав, що початкова ситуація в обох країнах дуже відрізняється.

Збройні сили України лише починають модернізуватися. Армія Ізраїлю добре оснащена, добре навчена і готова з дня на день вести війну. Економічні можливості України та Ізраїлю також абсолютно різні. Окрім цього, природа війни відрізняється, — пояснив Фройдінг.

Він зауважив, що якщо на початку великої війни йшлося переважно про ситуативну підтримку, то зараз йде планування на довгострокову перспективу.

Разом з Україною та нашими партнерами ми говоримо про те, як мають виглядати ЗСУ в майбутньому. Зрозуміло одне: військова підтримка України — це завдання до кінця десятиліття і далі. У нашому бюджетному плануванні вже передбачені кошти до 2032 року, що свідчить про нашу рішучість, — зазначив генерал.

Фройдінг наголосив на необхідності допомогти Україні розвивати спроможності, щоб вона могла залишатися вільною державою, здатною захистити себе і стримувати нападників.

Генерал додав, що «боротьба за свободу не має терміну давності».