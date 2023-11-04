Тарнавський пояснив, чому окупанти вирішили втекти з Херсона. Фото:

https://racurs.ua/ua/n189002-tarnavskyy-poyasnyv-neproste-rishennya-okupantiv-schodo-vtechi-z-hersona.html

Ракурс

Контрнаступ ЗСУ на півдні восени 2022 року змусив російських командирів ухвалити «непросте рішення» щодо втечі з Херсону та правого берега Дніпра.

.

Окупаційні війська були розділені бар'єрним рубежем у вигляді Дніпра. Основна частина сил залишалася на підконтрольній ЗСУ території, де вони проводили наступальну операцію. Російські командири прекрасно розуміли, що їхні підрозділи будуть оточені або знищені. Про це командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив у програмі «Рік. Херсон».

Для росіян слово «оточення» — це одне із слабких місць. Коли вони чують слово «оточення», вони професійно втікають. Вони вживають таких заходів, що їхнє військо в максимальне оточення не потрапляє. Тобто їм краще втекти з поля бою, але не потрапити в оточення, — зазначив генерал.

Нагадаємо, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що щодня Сили оборони України відтісняють російського ворога на 200−300 м. Однак наступальні дії супроводжуються великими втратами української армії.