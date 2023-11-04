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У Сумській області хочуть евакуювати всіх дітей з зони 30 км від кордону з рф. Фото:

Евакуювати дітей з 30-км зони від кордону на Сумщині запланувала влада

4 лис 2023, 13:48
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Евакуювати всіх дітей з зони 30 км від кордону з російською федерацією хочуть у Сумській області.


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Раніше влада евакуювала понад 600 дітей з 5-км зони від російського кордону. Тепер евакуацію хочуть розширити на територію до 30 км. Причиною цьому стало те, що армія країни-агресора збільшила кількість обстрілів. Про це заявив керівник Сумської ОВА Володимир Артюх під час зустрічі з омбудсменом з прав людини Дмитром Лубінцем, передає «Суспільне».

За його словами, за дорученням Ради нацбезпеки в області продовжують будувати захисні споруди. Зараз їх збільшили їх до 40% стосовно того, що було в липні цього року.

Я думаю, що максимально практично всіх дітей з 13-км зони ми маємо евакуювати у більш безпечні місця, — зазначив очільник облдержадміністрації.

Нагадаємо, у ніч на 4 листопада російська армія атакувала Сумську область двома дронами-камікадзе «Шахед», які були збиті українськими військовими. Також ворог 24 рази обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії прикордонні території та населені пункти Сумщини.

Джерело: «Суспільне»

Джерело: Ракурс


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