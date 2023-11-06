Командир 128-ї ОГШБр Дмитро Лисюк. Фото:

https://racurs.ua/ua/n189070-udar-po-128-y-brygadi-kombryg-zibrav-voyiniv-ale-sam-zapiznyvsya-na-shykuvannya.html

Ракурс

Командир 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Дмитро Лисюк запізнився на захід до Дня ракетних військ і артилерії, який організували поблизу лінії фронту на Запоріжжі.

.

Бійці чекали командира бригади понад 30 хвилин, а тоді сталося влучання російської ракети, який призвів до поранення та загибелі бійців. Спершу нагородження запланували на 9.00, але перенесли на 9.30. У цей час військові вже були вишикувані й чекали на командира. Близько 10.10 стався «приліт». Про це повідомило «Громадське» із посиланням на джерела з 128-ї бригади.

Зазначається, що командир бригади прибув буквально через 2 хвилини після прильоту.

За інформацією, ворог слідкував за бійцями 128-ї бригади з БПЛА, який і коригував ракетний удар. Однак окупанти помилилися і влучили в будівлю позаду військових, ближче до дороги. Таким чином загинули всі бійці, які стояли ближче до дороги. А командирів гармат, навідників та артилеристів, яких мали нагороджувати, трохи прикрила стіна будинку у який влучив «Іскандер». За рахунок цього жертв трохи менше. Однак багато військових отримали поранення від уламків.

Нагадаємо, 3 листопада росіяни вдарили ракетою «Іскандер» по селу в Запорізькій області, внаслідок чого загинули та були поранені військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та мирні мешканці. Вибухова хвиля та уламки пошкодили близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару.

Внаслідок удару загинули 19 військовослужбовців. ДБР розпочало кримінальне провадження за ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення військової посадової особи до служби) КК України.

Джерело: «Громадське»