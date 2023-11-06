Вибори під кулями - хто і чому говорить про вибори в Україні під час війни

https://racurs.ua/ua/n189078-vybory-pid-kulyamy-hto-i-chomu-govoryt-pro-vybory-v-ukrayini-pid-chas-viyny.html

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Усі в Україні говорять про вибори. Попри бойові дії, що продовжуються, попри пряму законодавчу заборону на проведення будь-яких голосувань, всупереч тому, що суспільство проти ідеї виборчої кампанії під час війни, — всі в Україні говорять про вибори.

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Вибори є фундаментальними засадами демократії, але чи можливе таке волевиявлення під час повномасштабного вторгнення?

Після того, як в одному з інтервʼю президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив, що Україна має організувати вибори попри війну, бо до цього зобовʼязує статут Ради Європи, про це регулярно заговорили українські та міжнародні ЗМІ, пише «Голос Америки».

У своїй програмі популярний американський блогер Такер Карлсон, який часто критикує допомогу Україні, висловив сумнів у тому, що Україна є демократією і назвав Зеленського «демагогом», який використав війну, щоб отримати абсолютну владу.

Водночас і дружні до України політичні діячі теж висловлювали стурбованість перенесенням виборів.

У серпні під час візиту до Києва сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що вибори в Україні наступного року мають відбутися, навіть в умовах війни. На його думку «вільні та чесні вибори, навіть під час нападу» на Україну, можуть продемонструвати, чи змінилась країна в питанні корупції.

Однак головний радник та старший директор Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) в Україні Пітер Ербен наполягає: демократичні країни, які є партнерами України не тиснуть на неї у питанні проведення виборів. Вони дуже чітко заявили про свою позицію, що Україна проведе вибори тоді, коли будуть умови для проведення справді демократичних виборів.

BBC пише, що заяви деяких політиків нагадують перед болю гасла. Інші діячі відверто міркують про свою участь чи неучасть у майбутній кампанії.

І це все — у ситуації, коли незрозуміло, про які саме вибори йдеться, коли вони відбудуться і чи взагалі пройдуть.

Перше питання, яке виникає у цьому зв’язку: які ще вибори у країні, що воює? Навіщо їх проводити у принципі? Так, планові вибори Верховної Ради мали пройти позаминулої неділі, 31 жовтня, президентські вибори мають відбутися в останній день березня наступного року, але про які плани йдеться, коли в Україні йде війна?

Відповісти на ці питання можна кількома способами, вважає BBC.

По-перше, і цю точку зору, як правило, підтримують західні коментатори, вибори — це незаперечний елемент демократії. І якщо Україна є демократичною державою, якщо вона декларує свою приналежність до західного, демократичного світу, то вона має знайти можливість провести вибори, нехай вони й не будуть ідеальними в умовах воєнного стану.

По-друге, свої прагматичні причини наполягати на якнайшвидшому проведенні виборів є у чинної української влади. Результати соцопитувань показують, що Володимир Зеленський особисто зберігає найвищий рейтинг довіри серед чинних українських політиків — понад 70%.

Третю можливу відповідь активно просуває, напевно, єдиний український політик, який прямо говорить про необхідність якнайшвидшого проведення виборів і вже заявив про намір брати в них участь, — колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович.

Він стверджує, що система української влади досягла межі своєї компетенції, а її внутрішньополітичні, зовнішньополітичні та військові рішення «вбивають Україну». Тому, за його словами, ця система має бути негайно змінена за допомогою виборів.