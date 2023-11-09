Миколаївські десантники за день збили три ворожі БПЛА. Фото:

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Ракурс

Десантура з Миколаєва за день змогла знищити три російські повітряні цілі.

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Підрозділ протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади «приземлили» три БПЛА оперативно-тактичного рівня. Було знищено два дрони Supercam та безпілотник Zala. Про це 9 листопада повідомило командування ДШВ у Facebook.

За словами військових, росіяни постійно намагаються вести повітряну аеророзвідку в ближніх тилах українських десантників. Для цього противник застосовує безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня.

У командуванні додали, що п’ять днів тому миколаївська десантура знищила ще два БПЛА — Supercam та Zala. Загальна цифра приземлених «пташок» ворога за п’ять днів складає п’ять дронів.

ДШВ опублікували відео на якому є момент збиття дрону «Суперкам».

Нагадаємо, у Донецькій області десантура з Миколаєва лише під час одного бою спопелила дев’ять одиниць російської техніки. Серед знищеного — п’ять танків та чотири бойові машини піхоти противника.