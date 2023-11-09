ЄС передав Силам оборони собак-саперів. Фото: «Цензор.НЕТ»

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Європейський Союз передав ЗСУ собак-саперів та дрони для розміновування.

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Передача другої партії чотирилапих помічників відбулася у четвер, 9 листопада. Німецьких, бельгійських та нідерландських вівчарок упродовж кількох місяців навчали кінологи з країн Євросоюзу у Фінляндії, Бельгії та Люксембурзі. Про це повідомив «Укрінформ».

Цих собак саперів іноземні партнери забезпечать спеціальним взуттям, окулярами, жилетами та кормом. Тварини додатково матимуть спеціальні пристрої, прикріплені до жилетів, для виявлення радіоактивних елементів.

Зазначається, що Європейська комісія передасть Україні 50 спеціально навчених собак-саперів.

У межах цього проекту Збройні сили України також отримали кілька спеціальних БПЛА, які допомагатимуть виявляти міни та інші вибухові пристрої.

Нагадаємо, у вересні Сполучені Штати Америки обіцяли передати українським прикордонникам та поліцейським 190 протимінних автомобілів для захисту від засідок (MRAP).

Джерело: «Укрінформ»