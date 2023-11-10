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Ракурс
Велика Британія із випередженням графіка завершила підготовку 30 тис. українських військових

Велика Британія із випередженням графіка завершила підготовку 30 тис. українських військових

10 лис 2023, 16:00
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Велика Британія із випередженням графіка завершила підготовку 30 тис. українських військових — на 7 тижнів раніше, ніж планувалося.


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Підготовка проходила в рамках програми Interflex, до якої долучалися союзники.

У британському уряді заявили, що це найбільша подібна військова програма на їхній землі з часів Другої світової війни.

Після запуску минулого літа до програми навчань приєдналися низка міжнародних партнерських сил: Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Данія, Фінляндія, Швеція, Литва, Нідерланди та Австралія. Підтвердила участь й Румунія.

Курс триває щонайменше п’ять тижнів і включає поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, підготовку з питань права збройних конфліктів, тактику патрулювання та підготовку у сільській місцевості.

Протягом останніх 12 місяців ширший пакет підтримки Сполученого Королівства також розширився, включаючи підвищення кваліфікації українських морських піхотинців, за допомогою яких британські командос тренують українські сили в десантних операціях на малих човнах, а також тренування з розмінування Королівськими інженерами, навчання реагування на травми та навіть Підтримка армійського капеланства українських священників.

У лютому 2023 року прем'єр-міністр Ріші Сунак та президент Володимир Зеленський відвідали навчання українських військових у Великій Британії. Лідери з перших вуст почули, як навчання українських солдатів на британських танках Challenger 2 дасть їм перевагу на полі бою та дозволить відкинути російські сили.

Джерело: Ракурс


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