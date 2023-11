Велика Британія із випередженням графіка завершила підготовку 30 тис. українських військових — на 7 тижнів раніше, ніж планувалося.

Підготовка проходила в рамках програми Interflex, до якої долучалися союзники.

Ukraine � UK



The UK has trained more Ukrainian recruits than pledged — today BEATING our 30k target for the year 7 weeks early.



We’ve brought in international partners & can be proud of the real world difference we’re making for Ukraine’s freedom here in the UK. Slava Ukraini pic.twitter.com/Uq3eWqVChi