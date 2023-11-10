Євросоюз з великою ймовірністю не надасть ЗСУ мільйон снарядів до березня 2024 року

https://racurs.ua/ua/n189207-ievrosouz-z-velykou-ymovirnistu-ne-nadast-zsu-milyon-snaryadiv-do-bereznya-2024-roku.html

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Євросоюз повідомив країнам-членам, що блок навряд чи виконає зобовʼязання надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року.

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Як пише Bloomberg, таку кількість мали передати протягом року, але вже минула більша частина заявленого терміну. Виконали лише 30% від мети. Враховуючи обсяг контрактів, які вдалося підписати на сьогодні, є ризик, що вона не буде завершена до зазначеного часу.

Джерела Bloomberg зазначили, що деякі країни-члени не бажають розкривати деталі поставок, і ЄС може попросити їх надати більше інформації про заплановані поставки, щоб мати «більш цілісну картину». Це питання обговорюватимуться на зустрічі міністрів оборони ЄС наступного тижня.

Bloomberg наголошує, що надання Україні боєприпасів з ЄС стає все більш актуальним, особливо на тлі заяв про передачу Північною Кореєю снарядів для рф.