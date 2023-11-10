Евакуацію тіл загиблих з розбитої російськими нацистами багатоповерхівки в Авдіївці показала поліція

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Безпрецедентна операція «білих янголів» та рятувальників в Авдіївці під канонаду: поліція здійснила евакуацію тіл загиблих з розбитої російськими нацистами багатоповерхівки.

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Увечері 9 листопада внаслідок російського авіаудару по дев’ятиповерхівці загинули 63-річний чоловік і 66-річна жінка.

Удень 10 листопада поліцейські дізналися про трагедію та відразу поїхали на місце удару. Однак дістати загиблих спершу не вдалося — плити будинку висіли «на волосині». Без спеціальної техніки деблокувати тіла було неможливо.

Ризикуючи бути розчавленими бетоном, «білі янголи» та рятувальники зробили неймовірне: лише за допомогою підручних засобів дістали тіла обох жертв.

Завали довелося розбирати голіруч, а загиблих — тягнути на собі. У цей час навколо лунали вибухи — ворог обстрілював Авдіївку.

Тіла чоловіка та жінки вдалося вивезти та доставити до моргу. Тепер родичі зможуть поховати їх. Воєнний злочин росії задокументовано.

Поліція закликала мешканців Авдіївки терміново виїжджати з міста.