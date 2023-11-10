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Евакуацію тіл загиблих з розбитої російськими нацистами багатоповерхівки в Авдіївці показала поліція
Евакуацію тіл загиблих з розбитої російськими нацистами багатоповерхівки в Авдіївці показала поліція (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189216-evakuaciu-til-zagyblyh-z-rozbytoyi-rosiyskymy-nacystamy-bagatopoverhivky-v-avdiyivci-pokazala.htmlРакурс
Безпрецедентна операція «білих янголів» та рятувальників в Авдіївці під канонаду: поліція здійснила евакуацію тіл загиблих з розбитої російськими нацистами багатоповерхівки.
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Увечері 9 листопада внаслідок російського авіаудару по дев’ятиповерхівці загинули 63-річний чоловік і 66-річна жінка.
Удень 10 листопада поліцейські дізналися про трагедію та відразу поїхали на місце удару. Однак дістати загиблих спершу не вдалося — плити будинку висіли «на волосині». Без спеціальної техніки деблокувати тіла було неможливо.
Ризикуючи бути розчавленими бетоном, «білі янголи» та рятувальники зробили неймовірне: лише за допомогою підручних засобів дістали тіла обох жертв.
Завали довелося розбирати голіруч, а загиблих — тягнути на собі. У цей час навколо лунали вибухи — ворог обстрілював Авдіївку.
Тіла чоловіка та жінки вдалося вивезти та доставити до моргу. Тепер родичі зможуть поховати їх. Воєнний злочин росії задокументовано.
Поліція закликала мешканців Авдіївки терміново виїжджати з міста.
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