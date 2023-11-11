Макрон назвав вирішальний для наступу України місяць

https://racurs.ua/ua/n189243-makron-nazvav-vyrishalnyy-dlya-nastupu-ukrayiny-misyac.html

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Грудень буде вирішальним для наступу українських військ. Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон.

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Президент Франції в інтерв’ю ВВС зазначив, що для його країни та всіх інших країн підтримка України є обов’язком. На його думку, якщо росії дозволити перемогти, то в Європі «з'явиться нова імперська влада», яка може загрожувати іншим колишнім радянським республікам, зокрема Грузії та Казахстану.

Макрон також сказав, що наступний місяць буде вирішальним для України, оскільки війська намагаються визволити території під час контрнаступальних операцій.

При цьому президент Франції висловив думку, що Україні «ще не час» сідати за стіл переговорів. Він наголосив, що рішення щодо переговорів ухвалює лише Україна. Але Макрон додав, що незабаром може настати час «провести чесні та хороші переговори, повернутися за стіл переговорів і знайти рішення з росією». А «обов'язком» його країни та всіх країн є підтримка України в її обороні.