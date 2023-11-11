The Washington Post повязала вибухи на "Північних потоках" з екс-офіцером ССО Червінським

https://racurs.ua/ua/n189251-the-washington-post-povyazala-vybuhy-na-pivnichnyh-potokah-z-eks-oficerom-sso-chervinskym.html

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Видання The Washington Post опублікувало матеріал, в якому знову намагається пов’язати вибухи на «Північних потоках» з Україною.

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Видання із посиланням на анонімних співрозмовників, «поінформованих про підготовку операції», стверджує, що координував її полковник Роман Червінський.

Він нібито займався логістикою і координував роботу шести людей, які орендували вітрильне судно під вигаданими іменами й через глибоководне водолазне обладнання встановили вибухівки на газогонах.

Через свого адвоката Червінський заперечив свою причетність до диверсій і заявив, що цю інформацію поширює російська пропаганда без жодних на те підстав.

Зараз Роман Червінський перебуває в СІЗО в справі про невдалу операцію із викрадення російського літака.

Видання пише, що Червінський нібито діяв не сам, офіцер отримував накази від вищих українських посадовців, які підпорядковувалися генералу Валерію Залужному. Вони згадують витік документів, до якого причетний американський військовий Джек Тейшейра.

У них нібито йдеться про те, що операція була розроблена таким чином, щоб президент Зеленський не був у курсі її підготовки, а усі причетні до планування та реалізації підпорядковувалися безпосередньо Залужному.

Можлива роль Червінського ілюструє складну динаміку і внутрішнє суперництво уряду воєнного часу в Києві, де розвідка і військовий істеблішмент часто перебувають у напруженому протистоянні з політичним керівництвом країни, — пише видання.

Журналісти також стверджують, що у червні 2022 року про підготовку операції дізналася розвідка Нідерландів, після чого, за словами джерел, ЦРУ зв’язалося із Залужним і повідомило, що Сполучені Штати проти.

Американські чиновники вважали, що операцію скасували, але виявилося, що її лише перенесли на три місяці. Ключові елементи залишилися незмінними, — йдеться у матеріалі.

Сам генерал Залужний наголошував, що після вибуху на газогоні мав розмову із тодішнім головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Він запитав мене: «Ти маєш до цього відношення?». Я відповів: «Ні. Ми не маємо до цього ніякого відношення», — розповідав генерал.

Роман Червінський через свого адвоката відповів журналістам, що фейки про його причетність поширюють росіяни.