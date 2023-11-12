росіяни під Бахмутом почали атакувати з новою силою. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n189256-rosiyany-pid-bahmutom-pochaly-atakuvaty-z-novou-sylou-komanduvannya.html

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Армія росії відновила наступні операції на Бахмутському напрямку.

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Окупанти пішли вперед «з новими силами» і вже не стоять на місці. На цьому напрямку протягом останньої доби українські захисники відбили 15 атак загарбників. Росіяни намагаються відвоювати вже втрачені раніше позиції. Про це керівник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив в ефірі телемарафону.

Активність на даному напрямку почалась з новою силою, противник там від оборони перейшов до активної оборони, намагається відбити ті позиції, які у нього були втрачені. І, відповідно, на Бахмутському напрямку та південніше Бахмута ворог намагається тиснути на наші Сили оборони, — зазначив він.

За його словами, загострення на цій ділянці почалося з минулого тижня. Росіяни раніше стояли в глухій обороні, але зараз намагаються знайти слабкі місця в позиціях ЗСУ.

Упродовж 11 листопада на Бахмутському напрямку були ліквідовані 140 російських загарбників, знищено понад 28 одиниць техніки. З них понад 10 — артилерійські системи різних типів.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявляли, що російська армія не полишає спроб оточити Авдіївку і на цьому напрямку противник застосовує тактичну авіацію. За добу захисники відбили 18 атак окупантів у районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Тоненьке та Первомайське Донецької області.