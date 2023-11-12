В Україні очищують землі від російського металобрухту. Фото: МО

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Очищувати землі від залишків техніки російських окупантів розпочали в Україні.

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У рамках виконання розпорядження Кабміну, Міністерство оборони вже працює над розчищенням територій. Для цього залишки знищеної техніки ворога збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні. Про це оборонне відомство 12 листопада повідомило у Telegram.

Спершу на ці ділянки пробувають експерти МО, згодом їх обстежують сапери. Подальша доля залишків техніки залежить від її стану.

Зазначається, що підбита та знищена російська техніка може бути донором запчастин для техніки ЗСУ або може стати музейним експонатом або частиною виставок. Крім того, техніка може бути утилізована як металобрухт.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення армія рф втратила 5 тис. 349 танків, 10 тис. 73 бойових броньованих машини, 7 тис. 559 артилерійських систем, 881 реактивну систему залпового вогню, 9 тис. 944 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.