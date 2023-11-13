За добу на фронті відбулося 69 бойових зіткнень, найбільше - біля Мар'янки

https://racurs.ua/ua/n189287-za-dobu-na-fronti-vidbulosya-69-boyovyh-zitknen-naybilshe-bilya-mar-yanky-karta.html

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За добу на фронті відбулося 69 бойових зіткнень.

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На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, безрезультатно штурмував Синьківку, Петропавлівку, Іванівку та Кислівку — наші захисники відбили 11 атак.

На Лиманському напрямку, за підтримки авіації, противник вів даремні штурмові дії біля Новоєгорівки, де наші воїни відбили чотири атаки.

На Бахмутському напрямку, за підтримки авіації, противник вів штурмові дії в районах Дубово-Василівки, східніше Кліщіївки та Андріївки, де українські захисники відбили близько 10 атак.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 17 ворожих атак південно-східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки та Сєверного.

Ресурс Deep State повідомив, що на Авдіївському напрямку ворог продовжує постійно лізти з Красногорівки: то в бік Новокалинового, то до Степового, то до АКХЗ, то до Очеретного. Ця тактика можлива, коли піхоту в наступі не шкода і дасть плоди, коли просто знайде слабке місце в обороні.

Так робили бойовики ПВК «Вагнера» в Бахмуті. Біля Водяного росіяни намагаються покращити тактичне положення вище кар'єру. Оборонці в Первомайському потерпають від ворожих FPV-дронів. На ділянку прибуло посилення у вигляді ворожих дронщиків. Тривають бої на руїнах Мар’їнки, ворог вже 21-й місяць не може захопити місто.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 24 атаки загарбників в Мар’їнці та Новомихайлівці.

На Шахтарському напрямку ворог, за підтримки авіації, марно штурмував поблизу Старомайорського, де українські воїни відбили дві атаки.

У звіті Інституту вивчення війни аналітики наводять дані про те, що 11 листопада один військовий блогер наголосив, що «російська практика проведення тактичних штурмів з метою штурму українських укріплень у лісових масивах Донбасу не призведе до ширшого оперативного прориву будь-де на фронті».

Інший «воєнкор» у відповідь стверджував, що російські військові скоро переживуть «справжній ренесанс піхотного бою», оскільки поблизу лінії фронту стає менше танків, бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР), кажуть в ISW.