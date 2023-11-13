Міноборони розпочало проект рекрутингу до Збройних сил

В Україні розпочався проект рекрутингу до ЗСУ, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n189312-minoborony-rozpochalo-proekt-rekrutyngu-do-zbroynyh-syl.html

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Міноборони України розпочинає проект з рекрутингу до ЗСУ.

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Відповідний договір підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв. Про це сьогодні, 13 листопада, повідомляє прес-служба Міноборони.

Зазначається, що рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно.

Проект дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. В найближчий час в рамках проекту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями, — зазначила Калмикова.

У свою чергу, Грезєв зазначив, що Lobby X має великий досвід у пошуку кадрів для ЗСУ.

Армії потрібні люди різних професій — від гранатометників і мінометників, до програмістів і кухарів. Співпраця із Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили, — зазначив він.

Подивитись які вакансії шукають у ЗСУ, вже зараз можна за посиланням: https://army.thelobbyx.com/