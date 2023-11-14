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Ракурс
росія вночі запускала по Україні ракети та «Шахеди». Фото:

рф вночі атакувала Україну «Шахедами» — скільки БПЛА вдалося збити

14 лис 2023, 08:49
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Російські окупанти атакували Україну «Шахедами» у ніч на 14 листопада.


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Крім ударних дронів ворог запускав балістичну та керовану авіаційні ракети. Із району Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї рф було зафіксовано пуски дев’яти БПЛА «Shahed-136/131». Балістичну ракету «Іскандер-М» росіяни випустили з району Джанкой у Криму, а керовану авіаційну Х-35 — з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Силами та засобами Повітряних сил спільно з протиповітряною обороною Сил оборони було знищено сім «Шахедів».

Результати роботи ППО. Інфографіка: Повітряні сили

Нагадаємо, вночі 12 листопада росіяни одночасно атакували Миколаївську область кількома типами ракет — балістичною «Іскандер-М» та керованими авіаційними ракетами типу Х-59. Крім того, ворог вдарив по бібліотеці імені Гончара в Херсоні, будівля зазнала суттєвих руйнувань.

Джерело: Ракурс


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