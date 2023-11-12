Руйнування у бібліотеці імені Гончара. Фото: Олександр Прокудін

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Ракурс

Ракетний удар по південних областях України завдала російська армія.

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Вночі 12 листопада противник одночасно атакував Миколаївську область кількома типами ракет — балістичною «Іскандер-М» та керованими авіаційними ракетами типу Х-59. Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, керовані ракети спрямовувались за складним маршрутом. Одну з Х-59 вдалося знищити. Про це Сили оборони Півдня повідомили у Telegram.

Друга авіаційна і балістична ракети влучили по відкритій території області. Без критичних руйнувань та постраждалих. Однак внаслідок падіння уламків збитої ракети було пошкоджено кілька житлових будинків.

Також ворог обстрілював Херсонщину. Як повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін, близько 5.00 12 листопада російська армія завдала ракетного удару по Херсону. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Крім того, противник влучив у бібліотеку імені Гончара в Херсоні, будівля зазнала суттєвих руйнувань. Також так виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, 11 листопада російська армія кілька разів обстріляла передмістя і центральну частину Херсона. Ворог влучив у багатоквартирний будинок в центральній частині міста. Внаслідок цього загинув чоловік, а дві жінки дістали поранення.