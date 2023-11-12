Колаборантів з окупованих територій відправляють до Сибіру на навчання. Фото:

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Колаборантів з тимчасово окупованих територій відправляють на навчання до Сибіру.

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Більшість українців, які знаходились на посадах у секторі державного та місцевого управління не захотіли співпрацювати з загарбниками. А зрадники, які погодилися працювати на ворогів, не мають потрібної освіти. Зачасту ці особи займали найнижчі посади у цих секторах. Саме тому їх відправили на навчання до Сибіру, а на їхні ж місця росіяни завозять своїх спеціалістів. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що куратори колаборантів із Донецької області відправили їх на навчання до Красноярського краю рф. Там зрадники навчатимуться в Інституті державного та муніципального управління.

У ЦНС наголосили, що така практика — звична для Москви ще з часів СРСР. Тоді теж людей відправляли на навчання у досить віддалені від регіону проживання населені пункти.

Фахівці вважають, що окупанти закладають передумови для подальшого витіснення місцевих колаборантів російськими «фахівцями», а їх натомість відрядить у глиб російських територій для більш надійної асиміляції.

Нагадаємо, 10 листопада в Центрі національного спротиву заявили, що у Кремлі вирішили прибрати надбавку для працівників окупаційних адміністрацій за роботу у «складних умовах».