Організатор вбивства журналістки Політковської. Фото:

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Ракурс

Посередник в організації вбивства журналістки «Нової газети» Ганни Політковської став окупантом.

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З колонії достроково вийшов колишній російський міліціонер Сергій Хаджикурбанов, який був до 20 років засуджений за посередництво в організації вбивства Політковської. Зловмисник вирушив на війну проти України, а окупантом потрапив на фронт він наприкінці 2022 року. Про це повідомив російський Telegram-канал «База».

Зазначається, що засуджений розпочав службу на посаді командира відділення розвідки, а потім став командиром батальйону. А через шість місяців, після яких ув’язнені зазвичай отримують помилування, Хаджікурбанов продовжив контракт із російським Міністерством оборони.

Адвокат Олексій Міхальчик підтвердив, що Хаджикурбанов достроково звільнився з колонії й став окупантом. Зек спочатку підписав контракт як ув’язнений, а зараз воює в Україні як «вільнонайманий військовий».

У червні 2014 року Московський міський суд засудив до довічного позбавлення волі уродженців Чечні Рустама Махмудова та Лом-Алі Гайтукаєва, які були визнані виконавцем та організатором вбивства Політковської. А колишнього міліціонера Сергія Хаджикурбанова суд визнав посередником у злочині та засудив до 20 років колонії.

Як відомо, Анну Політковську вбили в жовтні 2006 року в під’їзді свого будинку в Москві. Мотивом злочину слідство вважає її журналістську діяльність, але ім’я замовника досі не назвали.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що великі елементи ПВК «Вагнера» могли бути асимільовані в командну структуру Росгвардії, а очолює бойовиків син колишнього глави «вагнерівців» Євгена Пригожина Павло.

Джерело: Telegram-канал «База»