Фаріон перекинула відповідальність за "злив даних студента з Криму" на самого студента

https://racurs.ua/ua/n189343-farion-perekynula-vidpovidalnist-za-zlyv-danyh-studenta-z-krymu-na-samogo-studenta.html

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Ірина Фаріон перекинула відповідальність за «злив даних студента з Криму» на самого студента.

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За її словами, він повинен був знати, що підписуватися справжнім іменем може бути небезпечно.

Чи не свідчить це про сплановану провокацію ФСБ, підкинуту вже цього тижня, коли попередня понеділкова атака, яка тривала на всі мої обліковники, з тріском провалилася. Особливий провал стосувався бажання втягнути в якісь ефемерні акції протестів студентів Львівської політехніки", — написала вона 14 листопада в колонці для УП.

Вона вважає, що останні події — це «цілеспрямована атака проти Фаріон, яка своєю публічною україноцентричною діяльністю наганяє на них [внутрішніх і зовнішніх ворогів] панічний страх щодо національної перспективи для нашої держави».

Також вона заявила про намір звернутися в СБУ через звинувачення та погрози на її адресу.

Одночасно у ректораті «Львівської політехніки» заявили, що в університеті вже створено робочу групу, яка вивчає скандал навколо Фаріон. Водночас там зауважили, що «зараз немає підстав, щоб усунути чи розірвати строковий договір» з екснардепкою.

Це сталося після акції протесту студентів.

Нагадаємо, після попереднього скандалу з Фаріон її підтримав студент із тимчасово окупованого Криму. Екснардепка опублікувала його лист, тож тепер хлопця затримали росіяни.

8 листопада першокурсник Максим написав Фаріон, що підтримує позицію екснардепки щодо української мови та чекає на звільнення Криму. Під час публікації листа Фаріон не приховала імені проукраїнського студента — ба більше, вона відмовилася це робити, коли її прямо попросили прибрати прізвище хлопця.

Максим опинився у центрі боротьби з екстремізмом у Сімферополі. Він «розкаявся» на камеру та відмовився від своїх слів.