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Ракурс
Удар по Селидовому, фото - ДСНС

Удар по Селидовому — з’явилося нове відео з місця російського злочину

15 лис 2023, 15:46
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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по місту Селидове на Донеччині збільшилося до двох, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.


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Російські виродки у ніч проти 15 листопада знищили цілий під’їзд.

Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини. Наразі відомого вже про двох загиблих, ще троє людей постраждали, — йдеться у повідомленні.

Під завалами ймовірно перебувають ще двоє людей, рятувальні роботи продовжуються.

Офіс генпрокурора України раніше повідомляв про загиблу 85-річну жінку, тіло якої витягли з-під уламків частково зруйнованого чотириповерхового житлового будинку.

Удар по Селидовому - з'явилося нове відео з місця російського злочину

Російські військові завдали чотирьох ракетних ударів по житлових кварталах. За попередніми даними, обстріл вівся із зенітно-ракетного комплексу С-300, повідомляла прокуратура Донецької області.

Поліція встановила особу іншого вбитого московитами — це 59-річний місцевий житель. Він мешкав на останньому поверсі зруйнованого чотириповерхового будинку.

Удар по Селідове, фото - ДСНС

Троє людей зазнали поранень: 56-річний чоловік та дві жінки віком 50 і 82 роки.

Удар по Селідовому, фото - ДСНС

Удар по Селидовому, фото - ДСНС

Джерело: Ракурс


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