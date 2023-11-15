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Удар по Селидовому, фото - ДСНС
Удар по Селидовому — з’явилося нове відео з місця російського злочинуhttps://racurs.ua/ua/n189371-udar-po-selydovomu-z-yavylosya-nove-video-z-miscya-rosiyskogo-zlochynu.htmlРакурс
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по місту Селидове на Донеччині збільшилося до двох, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
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Російські виродки у ніч проти 15 листопада знищили цілий під’їзд.
Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини. Наразі відомого вже про двох загиблих, ще троє людей постраждали, — йдеться у повідомленні.
Під завалами ймовірно перебувають ще двоє людей, рятувальні роботи продовжуються.
Офіс генпрокурора України раніше повідомляв про загиблу 85-річну жінку, тіло якої витягли з-під уламків частково зруйнованого чотириповерхового житлового будинку.
Російські військові завдали чотирьох ракетних ударів по житлових кварталах. За попередніми даними, обстріл вівся із зенітно-ракетного комплексу С-300, повідомляла прокуратура Донецької області.
Поліція встановила особу іншого вбитого московитами — це 59-річний місцевий житель. Він мешкав на останньому поверсі зруйнованого чотириповерхового будинку.
Троє людей зазнали поранень: 56-річний чоловік та дві жінки віком 50 і 82 роки.
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