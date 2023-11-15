Удар по Селидовому, фото - ДСНС

https://racurs.ua/ua/n189371-udar-po-selydovomu-z-yavylosya-nove-video-z-miscya-rosiyskogo-zlochynu.html

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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по місту Селидове на Донеччині збільшилося до двох, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Російські виродки у ніч проти 15 листопада знищили цілий під’їзд.

Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини. Наразі відомого вже про двох загиблих, ще троє людей постраждали, — йдеться у повідомленні.

Під завалами ймовірно перебувають ще двоє людей, рятувальні роботи продовжуються.

Офіс генпрокурора України раніше повідомляв про загиблу 85-річну жінку, тіло якої витягли з-під уламків частково зруйнованого чотириповерхового житлового будинку.

Російські військові завдали чотирьох ракетних ударів по житлових кварталах. За попередніми даними, обстріл вівся із зенітно-ракетного комплексу С-300, повідомляла прокуратура Донецької області.

Поліція встановила особу іншого вбитого московитами — це 59-річний місцевий житель. Він мешкав на останньому поверсі зруйнованого чотириповерхового будинку.

Троє людей зазнали поранень: 56-річний чоловік та дві жінки віком 50 і 82 роки.