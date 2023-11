Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 15 листопада зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Лідери двох країн зустрілися у Сан-Франциско на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Для них біля особняка розстелили червону доріжку, на якій стояли морські піхотинці та прапори двох держав. Байден та Сі Цзіньпін тепло привітали один одного. Про це повідомили Associated Press та CNN.

«President Biden, what’s your message to China today!?"



BIDEN: *walks away* pic.twitter.com/dvdMg2iufS