Байден та Сі Цзіньпін зустрілися в США. Фото:

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 15 листопада зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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Лідери двох країн зустрілися у Сан-Франциско на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Для них біля особняка розстелили червону доріжку, на якій стояли морські піхотинці та прапори двох держав. Байден та Сі Цзіньпін тепло привітали один одного. Про це повідомили Associated Press та CNN.

«President Biden, what’s your message to China today!?"



BIDEN: *walks away* pic.twitter.com/dvdMg2iufS — RNC Research (@RNCResearch) November 15, 2023

Переговори вже глав США та КНР вже розпочалися, а на початку переговорів вони обмінялися привітанням та вступними промовами. Після цього стартувала закрита зустріч.

Сі Цзіньпін заявив, що вважає відносини Пекіна та Вашингтона «найважливішими» у всьому світі. Байден у свою чергу зазначив, що для нього є «честю та задоволенням» приймати китайського лідера у Сполучених Штатах.

Як відомо, востаннє Байден та Сі Цзіньпін зустрічалися на саміті G20 в Індонезії у листопаді 2022 року. Тоді це були їх перші переговори після того, як Байден став президентом США. Разом з тим востаннє Сі Цзіньпін відвідував Штати шість років тому.

Нагадаємо, Джо Байден та Сі Цзіньпін у Каліфорнії говоритимуть про торгівлю, Тайвань, врегулювання складних американсько-китайських відносин, про Україну, а також про необхідність відновлення каналів зв’язку між збройними силами обох країн.

Джерела: Associated Press, CNN