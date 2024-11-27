Джо Байден запросив у Конгресу додаткові 24 млрд дол. для України. Фото:

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Чинний президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити Україні додаткові 24 млрд дол.

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Адміністративно-бюджетне управління Білого дому припустило, що Конгрес міг би включити цю допомогу до пакету рішень, щоб уникнути ризику припинення підтримки при зміні президентської адміністрації. Про це повідомили видання New York Post та Politico.Pro з посиланням на документацію.

Пропозиція Байдена передбачає, що із суми 24 млрд дол. 8 млрд дол. піде на ініціативу з надання допомоги у сфері безпеки України, зокрема, для фінансування контрактів американських компаній на постачання озброєнь нашій країні. Інші 16 млрд дол. мають піти на поповнення запасів озброєння США.

Деякі республіканці вже розкритикували таку ідею Байдена. Зокрема, сенатор зі штату Юта Майк Лі обурився, що надання Україні додаткової зброї саботує подальші потуги новообраного президента Дональда Трампа завершити війну.

Джо Байден щойно віддав 4,7 млрд дол. платників податків, в односторонньому порядку «пробачивши» кредити Україні. Конгрес не повинен дарувати йому безкоштовний подарунок для подальшого саботажу мирних переговорів президента Трампа на виході за двері. Будь-які вимоги Байдена щодо фінансування мають бути відхилені, — написав він у соцмережі Х.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що США готуються надати Україні новий пакет допомоги на суму щонайменше 275 млн дол. ЗСУ передадуть, зокрема, засоби протиповітряної оборони, ракети для систем HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм, комплекси Javelin та інше обладнання. Всю цю зброю та боєприпаси братимуть для відправки з складів Міноборони США.

Джерела: New York Post, Politico.Pro