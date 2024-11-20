США готують новий пакет військової допомоги Україні. Фото:

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Нову військову допомогу Україні готує Пентагон.

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Сполучені Штати Америки готуються надати Україні новий пакет допомоги на суму щонайменше 275 млн дол. Таким чином адміністрація Джо Байдена намагається максимально посилити обороноздатність Києва, перш ніж новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду. Про це повідомило The Associated Press із посиланням на американських посадовців.

Вказується, що українським Силам оборони передадуть, зокрема, засоби протиповітряної оборони, ракети для систем HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм, комплекси Javelin та інше обладнання. Всю цю зброю та боєприпаси братимуть для відправки з складів Міноборони США.

AP пише, що Білий дім прагне використати всі затверджені Конгресом 7,1 млрд дол. допомоги Україні до інавгурації Трампа, яка запланована на 20 січня. Мета Байдена полягає в тому, щоб забезпечити українські Сили оборони усім необхідним для продовження опору взимку.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден санкціонував передачу Україні протипіхотних мін. Київ давно закликав до постачання таких засобів, зважаючи на те, що росія активно використовує міни для уповільнення українського наступу.

Джерело: The Associated Press