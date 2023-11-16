На ЗАЕС триває витік реагентів через дії окупантів

https://racurs.ua/ua/n189405-na-zaes-tryvaie-vytik-reagentiv-cherez-diyi-okupantiv.html

Ракурс

На енергоблоці № 5 Запорізької АЕС продовжується витік реагентів з першого контуру в другий, це спричинили злочинні дії російських окупантів.

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Про це повідомив 16 листопада Енергоатом.

Унаслідок переведення — в порушення умов ліцензії Держатомрегулювання та вимог Енергоатома — 5-го енергоблока тимчасово окупованої ЗАЕС у «гарячий» стан стався інцидент з витоком реагентів із першого контура реактора в другий. Попри наявні порушення окупаційне керівництво не поспішає переводити блок у стан «холодного зупину», використовуючи пару, яку генерує 5-й енергоблок, для опалення та забезпечення власних потреб станції, — сказано в інформації Енергоатому.

В Енергоатомі вкотре наголосили, що Запорізьку АЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора, бо лише так гарантуватиметься дотримання ядерної та радіаційної безпеки об‘єкта.

Через порушення ліцензійних умов окупантами на Запорізькій АЕС сталася вже низка аварійних ситуацій, «найсвіжіша» з яких — 14 листопада 2023 року.

Через некомпетентність російських загарбників і працівників держкорпорації рф «Росатом» стався частковий блекаут. Був знеструмлений енергоблок № 6 ЗАЕС, відтак запустилися дизель-генератори та системи безпеки. У такому режимі блок перебував 90 хвилин.

Раніше була зафіксована небезпека на енергоблоці № 4. Внаслідок його розігріву відбулося протікання радіоактивного теплоносія (води) із першого до другого контуру, що є порушенням одного з бар'єрів на шляху розповсюдження радіоактивного забруднення.

Аналогічна ситуація сталась і під час спроби «розігріти» енергоблок № 6. Крім того, недолуге рішення нинішніх «керманичів» станції про його переведення в «гарячий» стан спричинило значне побільшання рідких радіоактивних відходів на майданчику станції, що несе потенційну шкоду для персоналу, населення та довкілля.