Доброго ранку, Москва - столицю окупантів атакував безпілотник

https://racurs.ua/ua/n189494-dobrogo-ranku-moskva-stolycu-okupantiv-atakuvav-bezpilotnyk-video.html

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Над Московською областю рф збили безпілотник. Уламки дрона впали на Горьковське шосе.

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Окупанти заявили, що у ніч на 19 листопада російські сили ППО припинили спробу атаки безпілотника на Москву. Мер Сергій Собянін послався на дані Міноборони рф, яке розповіло, що «безпілотний літальний апарат літакового типу було збито приблизно о 1.00 у Богородському міському окрузі Московської області».

Руйнувань та постраждалих, на жаль, внаслідок падіння уламків немає.

Як пишуть російські ЗМІ, уламки дрона впали на Горьковське шосе в районі селища Моніно та міста Стара Купавна. В результаті на трасі утворилася пробка, одну з машин зачепило уламками.

До цього Собянін повідомляв про атаку безпілотника 7 жовтня. Тоді мер заявляв, що дрон збили у районі Істринського міського округу.