Антикорупційний суд заочно заарештував Гладковського-молодшого. Фото:

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Вищий антикорупційний суд заочно заарештував сина колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігоря.

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Ігорю Гладковському інкримінують розкрадання 13 млн грн у сфері оборонно-промислового комплексу і подальше відмивання коштів. Зараз фігурант перебуває поза межами України. Про заочний арешт сина Гладковського повідомили «Бабель», «Слово і діло» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Як відомо, у 2019 році журналісти Bihus.Info опублікували масштабне розслідування щодо розкрадання в оборонному комплексі України. На незаконній схемі зловмисники збагатилися на щонайменше 250 млн грн. Розслідувачі стверджували, що до схеми були причетні Павло Букін, Ігор та Олег Гладковські.

Нагадаємо, 6 жовтня Антикорупційне бюро та Антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у справі про розкрадання в оборонці сину екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігорю та колишньому гендиректору «Укрспецекспорту» Павлу Букіну.

На думку слідчих, Букін уклав із компанією, підконтрольною Гладковському, договір про придбання бортового радіоелектронного обладнання за приблизно 450 тис. дол. З’ясувалося, що ціна виявилася завищеною майже в сім разів.

Джерела: «Бабель», «Слово і діло»