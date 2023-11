Ізраїльська армія закріплюється на півночі Гази і займеться півднем

Ізраїльська армія закріплюється на півночі міста Газа і переносить фокус кампанії на південь.

The Wall Street Journal пише, що це буде найважчий етап шеститижневої війни, оскільки на південь втекло багато бійців ХАМАС. Південь сектора Гази щільніше забудований. Також там дуже багато цивільних, частина з яких евакуювалася з півночі.

Ізраїльські офіційні представники заявляють, що армія не має іншого вибору, окрім як вдертися у південну і центральну частину сектора Гази, якщо хоче повністю знищити ХАМАС.

OPERATIONAL UPDATE: IDF and ISA forces revealed a significant 55-meter-long terrorist tunnel, 10 meters underneath the Shifa Hospital complex during an intelligence-based operation.



The tunnel entrance contains various defense mechanisms, such as a blast-proof door and a firing… pic.twitter.com/tU4J6BD4ZG