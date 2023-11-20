Ізраїльська армія закріплюється на півночі Гази і займеться півднем

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Ракурс

Ізраїльська армія закріплюється на півночі міста Газа і переносить фокус кампанії на південь.

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The Wall Street Journal пише, що це буде найважчий етап шеститижневої війни, оскільки на південь втекло багато бійців ХАМАС. Південь сектора Гази щільніше забудований. Також там дуже багато цивільних, частина з яких евакуювалася з півночі.

Ізраїльські офіційні представники заявляють, що армія не має іншого вибору, окрім як вдертися у південну і центральну частину сектора Гази, якщо хоче повністю знищити ХАМАС.

OPERATIONAL UPDATE: IDF and ISA forces revealed a significant 55-meter-long terrorist tunnel, 10 meters underneath the Shifa Hospital complex during an intelligence-based operation.



The tunnel entrance contains various defense mechanisms, such as a blast-proof door and a firing… pic.twitter.com/tU4J6BD4ZG — Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2023

Про те, що ізраїльська армія стрімко просувається в секторі Газа, повідомив 20 листопада й військовий оглядач BILD Юліан Репке.

За кілька тижнів Армія оборони Ізраїлю спромоглася взяти під свій контроль майже третину північної частини сектору Газа, включаючи центри управління ХАМАС та інші критично важливі точки.

Наразі бої йдуть практично в центрі міста Газа, терористам доводиться оборонятися одночасно на всіх напрямках. Багато кварталів міста, в якому до початку військових дій мешкало 650 тисяч осіб, зараз перебувають у руках ізраїльських військових.

Військові аналітики вважають, що секрет успіху ізраїльської наземної операції є раптовим.

ХАМАС готувався багато років до протистояння ізраїльському наступу зі сходу. Але Ізраїль пройшов уздовж узбережжя і тепер атакує ХАМАС із заходу, — написав військовий експерт Томас Тейнер у Twitter.

Іншими словами, замість атакувати потужну оборону ХАМАС, ЦАХАЛ розрізав територію анклаву на дві частини і оточив Газу протягом кількох днів. Через те, що ізраїльська армія замість атаки на Газу зробила маневр, що відвертає увагу, бойовики ХАМАС були захоплені зненацька.

Наразі під контролем ХАМАС залишається близько 80% території міста Газа, проте у воєнному відношенні ситуація для терористів безнадійна. Поки що у боях за Чектор Гази загинуло 56 ізраїльських солдатів, при цьому загиблих бойовиків, за деякими оцінками, у 80 разів більше.