Перевізники Словаччини заблокували рух фур на кордоні з Україною

Перевізники Словаччини заблокували рух фур на кордоні. Фото:

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Перевізники у Словаччині заблокувати рух вантажних автомобілів через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке» на кордоні з Україною.

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Блокування руху фур, які рухаються у напрямку українського пункту пропуску «Ужгород» розпочалося сьогодні, 21 листопада, близько 13.30. Ініціаторами блокування кордону виступила Спілка перевізників Словаччини. Про терміни блокування вони не заявляли, але не виключено, що що це триватиме довго. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

У ДПСУ зазначили, що зараз українські прикордонники відстежують ситуацію, уточнюють взаємодію зі словацькими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускати через кордон.

Станом на зараз перед словацьким пунктом пропуску «Вишнє Нємецке» в напрямку України перебуває близько 300 фур.

Тим часом стало відомо, що на пункті пропуску «Краківець-Корчова» українські перевізники провели мітинг у відповідь на блокування польськими протестувальниками перетину кордону вантажівками з Польщі в Україну.

Як пише «Укрінформ», до акції долучилися перевізники та водії разом із транспортом, загалом під польський кордон приїхало понад 30 вантажівок.

Нагадаємо, 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною. Польські водії вимагають запровадити комерційні дозволи для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових.

Після початку цієї акції словацькі перевізники також заявили можливість блокування кордону з Україною.

Джерело: «Укрінформ»