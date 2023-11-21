ВРУ підтримала перейменування Верховного суду України. Фото:

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Ракурс

Верховний суд України перейменують у Верховний суд.

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Верховна Рада у вівторок, 21 листопада, голосами 251 парламентаря підтримала законопроект № 5456-д. Цим документом, зокрема, пропонуються зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів». Про це народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у Telegram.

За його словами, судді Верховного суду продовжуватимуть виконувати свої обов’язки до звільнення або припинення повноважень. Голова Верховного суду матиме право переводити суддів до Касаційного суду.

Гончаренко додав, що суддів вищих спеціалізованих судів має перевірити Вища кваліфікаційна комісія суддів України щодо питань компетентності, професійної етики та доброчесності.

Нагадаємо, 21 листопада Верховна Рада голосами 323 народних обранців підтримала у першому читанні за основу законопроект № 10203−1, який передбачає збільшення штату НАБУ на 300 співробітників — до 1 тис. осіб.