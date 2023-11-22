Нічна атака дронів, втрати росіян і 48 боєзіткнень - що відбулося на фронті

https://racurs.ua/ua/n189581-nichna-ataka-droniv-vtraty-rosiyan-i-48-boiezitknen-scho-vidbulosya-na-fronti.html

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Нічна атака дронів: наші знищили всі 14 шахедів. Їх збивали над Дніпропетровською, Запорізькою, Київською, Житомирською, Вінницькою та Хмельницькою областями.

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Була ще крилата ракета Х-22, але вона не досягла цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено хати. Постраждалих нема.

За даними Генштабу ЗСУ, ще 850 рашистів пакують валізи у чорні мішки та повертаються на болота. Сили оборони України за добу також вивели з ладу сім російських танків, 14 бронемашин, 17 артилерійських установок та засіб ППО окупантів.

На фронті минулої доби відбулось 48 боєзіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 — по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів противника.