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Ночная атака дронов, потери россиян и 48 боестолкновений — что произошло на фронте
Ночная атака дронов, потери россиян и 48 боестолкновений — что произошло на фронтеhttps://racurs.ua/n189581-nochnaya-ataka-dronov-poteri-rossiyan-i-48-boestolknoveniy-chto-proizoshlo-na-fronte.htmlРакурс
Нічна атака дронів: наші знищили всі 14 шахедів. Їх збивали над Дніпропетровською, Запорізькою, Київською, Житомирською, Вінницькою та Хмельницькою областями.
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Була ще крилата ракета Х-22, але вона не досягла цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено хати. Постраждалих нема.
За даними Генштабу ЗСУ, ще 850 рашистів пакують валізи у чорні мішки та повертаються на болота. Сили оборони України за добу також вивели з ладу сім російських танків, 14 бронемашин, 17 артилерійських установок та засіб ППО окупантів.
На фронті минулої доби відбулось 48 боєзіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 — по зенітно-ракетних комплексах ворога.
Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів противника.
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