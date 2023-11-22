Підтримка Заходом українського наступу була недостатньою і повільною, це дозволило рф добре підготуватися - президент Чехії

https://racurs.ua/ua/n189589-pidtrymka-zahodom-ukrayinskogo-nastupu-bula-nedostatnou-i-povilnou-ce-dozvolylo-rf-dobre.html

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Підтримка з боку Заходу українського наступу у 2023 році була недостатньою і надто повільною, це дозволило росії добре підготуватися.

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Про це Петер Павел, президент Чехії, на відкритті зборів командування армією у Празі. Він вважає, що надання необхідного Україні озброєння досі затримується, і навіть зараз «не досягає необхідного рівня», пише Denik.cz.

Постачання озброєння, яке потрібне Україні для успіху, досі стагнує, і навіть зараз не досягає необхідного рівня, зазначив Павел. За його словами, самі українські військові відчувають не лише зрозумілу втому, але й усе більше розчарування підтримкою Заходу.

Вони відчувають, що ми їх у цьому залишаємо на самоті, — сказав глава держави.

За словами Павела, щонайменше третина енергетичної інфраструктури України зруйнована, її не вдалося відремонтувати до зими, що створюватиме тиск на громадян України щодо їх подальшої стійкості та підтримки Збройних сил.

Конфлікти в Україні та на Близькому Сході дають багато уроків для адаптації не лише армії, а й системи управління, розвідки та матеріально-технічного забезпечення, також зазначив Павел.