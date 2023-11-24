путін винищує чоловіків Сибіру та Далекого Сходу

https://racurs.ua/ua/n189656-putin-vynyschuie-cholovikiv-sybiru-ta-dalekogo-shodu-bbc.html

Ракурс

BBC перерахувала кількість підтверджених загиблих військових на кожні 10 тис. чоловічого населення в регіонах віком від 16 до 61 року.

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З урахуванням цих даних перші п’ять рядків зайняли Тива (48,6 смертей), Бурятія (36,7), Ненецький автономний округ (30), Республіка Алтай (26,5) та Забайкальський край (26,2).

Для порівняння — замикають цей список Санкт-Петербург (2,5) та Москва (1). Тобто для уродженців цих міст ймовірність загинути на війні в десятки разів менша, ніж для мешканців низки регіонів Сибіру та Далекого Сходу.

Усього до кінця листопада 2023 року Російській службі Бі-бі-сі спільно з виданням «Медіазону» та командою волонтерів вдалося встановити імена 37 тис. 686 російських військових, які загинули під час вторгнення в Україну.

Реальні втрати вищі, пишуть журналісти, оскільки видання спирається тільки на відкриті дані: повідомлення ЗМІ, пости в соцмережах і дані з цвинтарів.