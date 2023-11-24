Вдова захисника з Волині передала 1,5 млн грн на дрони для ЗСУ

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Вдова полеглого військовослужбовця Володимира Деркача Надія передала півтора мільйона гривень з компенсації за загибель чоловіка на дрони для ЗСУ.

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59-річний Володимир з Камінь-Каширського району Волинської області загинув у жовтні 2022 року біля Куп’янська. Осколок влучив йому у сонну артерію.

Надія Деркач розповіла «Суспільному», що вони з чоловіком раніше обговорювали тему компенсації родинам за загиблих на війні. Володимир вважав, що ці гроші краще використовувати для закупівлі обладнання для армії.

За ці гроші благодійний фонд «Пташки Перемоги» купив 50 дронів «камікадзе», три розвідувальні дрони та тепловізор. Їх відправили у Третю штурмову, 24, 42 та 81 бригади.