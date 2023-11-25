ДТП на Харківщині. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n189689-jahlyva-dtp-stalasya-na-harkivschyni-ie-zagyblyy-ta-18-travmovanyh.html

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Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася в Харківській області.

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Вранці 24 листопада на трасі Чугуїв-Мілове в Куп’янському районі зіштовхнулися легковий автомобіль та мікроавтобус. Попередньо встановлено, що водій легковика Toyota виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в бус Volkswagen під керуванням 56-річного чоловіка. Про це повідомила поліція Харківської області.

Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці. Ще 18 осіб дістали травми. Пасажира легкового автомобіля госпіталізували. А водій та 16 пасажирів буса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, в Національній поліції заявляли, що за 10 місяців 2023 року в Україні було зареєстровано 19 тис. 743 дорожньо-транспортні пригоди із загиблими та/або травмованими, внаслідок яких загинуло 2 тис. 492 людини та травмовано 24 тис. 774 людей.