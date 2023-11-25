Захист "зернового коридору" пообіцяв президент - що можуть передати партнери

https://racurs.ua/ua/n189711-zahyst-zernovogo-korydoru-poobicyav-prezydent-scho-mojut-peredaty-partnery.html

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Україна конвоюватиме вантажні судна у Чорному морі, що йтимуть «зерновим коридором».

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Про це заявив президент Володимир Зеленський на конференції Grain from Ukraine.

Для цього Україна вже домовилась з кількома країнами про отримання морських військових катерів.

За словами Зеленського, Україна вважає створення «зернового коридору» у Чорному морі без участі росії одним з найбільших досягнень за рік, а також працює над тим, щоб забезпечити безпеку вантажних кораблів, які йдуть цим коридором.

Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас вже є конкретні домовленості з кількома державами, — розповів президент.

Зеленський наголосив, що Україні вже передають відповідні катери. Поставки будуть й у майбутньому.

Наразі невідомо, скільки та який тип катерів отримають українські моряки для забезпечення безпеки та конвоювання вантажних суден «зерновим коридором».

У Військово-морських силах ЗСУ планують створити повноцінний протимінний дивізіон. Він потрібен, зокрема, для забезпечення безпеки цивільного судноплавства, пише «Мілітарний».

Наразі ВМС уже мають два тральники-шукачі мін проєкту Sandown «Чернігів» та «Черкаси», які нині тимчасово перебувають у Великій Британії.

За словами, командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи, «Чернігів» та «Черкаси» будуть першими, хто візьме участь в операціях щодо протимінної безпеки в Чорному морі та вивільнення моря від мін для захисту цивільного судноплавства.

Своєю чергою Нідерланди передадуть Україні два тральщики класу Alkmaar для знешкодження мін. Очікується, що ВМС України отримає ці кораблі у 2025 році.