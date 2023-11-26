Окупанти намагаються продавити українську оборону Куп’янська. Фото:

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Армія рф шукає слабкі місця в обороні міста Куп’янськ у Харківській області.

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Ворог намагається продавити українську оборону та повторно окупувати цей населений пункт. На цій ділянці ЗСУ відбили чотири атаки росіян поблизу Синьківки та Іванівки. Загарбники хочуть вийти на межі Синьківки, для того, щоб розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп’янськ. Про це начальник служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ Володимир Фітьо заявив в ефірі національного телемарафону.

Так, російські окупанти не відмовилися від своїх намірів щодо наступу на місто Куп’янськ, хочуть його повторно окупувати, — зазначив він.

За словами Фітьо, командування бачить активізацію ворога, який попри серйозні втрати «намагається продавити українську оборону, знайти якусь слабку частинку в обороні».

Нагадаємо, в районі Авдіївки на Донеччині триває третя хвиля наступу російської армії і втрати окупантів також різко зросли. Піхота росіян стала активнішою, але й у полон загарбники почали здаватися частіше.