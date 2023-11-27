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Блогер "дознімався" - СБУ вручила підозру провокатору, який робив нічні скандальні стріми у Києві
Блогер «дознімався» — СБУ вручила підозру провокатору, який робив нічні скандальні стріми у Києвіhttps://racurs.ua/ua/n189762-bloger-doznimavsya-sbu-vruchyla-pidozru-provokatoru-yakyy-robyv-nichni-skandalni-strimy.htmlРакурс
Блогер-провокатор з Києва, який робив «скандальні» стріми, отримав підозру від СБУ.
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Зловмисник у комендантську годину навмисно пересувався вулицями міста та провокував конфліктні ситуації з військовослужбовцями ЗСУ та правоохоронцями.
Під час таких інцидентів фігурант робив відеостріми на власній сторінці у Фейсбуку, в яких ображав українських захисників та фіксував їхні геолокації на території столиці.
За даними слідства, деструктивний контент «підігравав» російським пропагандистам, що роблять фейкові сюжети про суспільно-політичну ситуацію в Україні.
Крім того, російські спецслужби могли використовувати онлайн-трансляції київського блогера для ідентифікації українських захисників та відстежування місць їхнього перебування.
Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми, повідомили в СБУ.
За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Віталія Баяльського.
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