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Блогер "дознімався" - СБУ вручила підозру провокатору, який робив нічні скандальні стріми у Києві

Блогер «дознімався» — СБУ вручила підозру провокатору, який робив нічні скандальні стріми у Києві

27 лис 2023, 12:21
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Блогер-провокатор з Києва, який робив «скандальні» стріми, отримав підозру від СБУ.


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Зловмисник у комендантську годину навмисно пересувався вулицями міста та провокував конфліктні ситуації з військовослужбовцями ЗСУ та правоохоронцями.

Під час таких інцидентів фігурант робив відеостріми на власній сторінці у Фейсбуку, в яких ображав українських захисників та фіксував їхні геолокації на території столиці.

За даними слідства, деструктивний контент «підігравав» російським пропагандистам, що роблять фейкові сюжети про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Крім того, російські спецслужби могли використовувати онлайн-трансляції київського блогера для ідентифікації українських захисників та відстежування місць їхнього перебування.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми, повідомили в СБУ.

За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Віталія Баяльського.

Блогер Баяльський, фото: LIGA.net

Джерело: Ракурс


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