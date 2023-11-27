Блогер "дознімався" - СБУ вручила підозру провокатору, який робив нічні скандальні стріми у Києві

Блогер-провокатор з Києва, який робив «скандальні» стріми, отримав підозру від СБУ.

.

Зловмисник у комендантську годину навмисно пересувався вулицями міста та провокував конфліктні ситуації з військовослужбовцями ЗСУ та правоохоронцями.

Під час таких інцидентів фігурант робив відеостріми на власній сторінці у Фейсбуку, в яких ображав українських захисників та фіксував їхні геолокації на території столиці.

За даними слідства, деструктивний контент «підігравав» російським пропагандистам, що роблять фейкові сюжети про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Крім того, російські спецслужби могли використовувати онлайн-трансляції київського блогера для ідентифікації українських захисників та відстежування місць їхнього перебування.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми, повідомили в СБУ.