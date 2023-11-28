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Ракурс
Навчання українських військових за кордоном - Рада ЄС схвалила додаткові євро

Навчання українських військових за кордоном — Рада ЄС схвалила додаткові євро

28 лис 2023, 17:06
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ЄС виділить додаткові кошти на навчання українських військових. Фінансування зросте на 194 млн євро до загальної суми 255 млн євро. Кошти виділяють через Європейський фонд миру.


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Мета сьогоднішнього рішення — продовжити підтримувати розбудову спроможностей Збройних сил України місією EUMAM, ґрунтуючись на потребах України та беручи до уваги зростаючі масштаби і складність програми навчання, — зазначено у комюніке Ради ЄС.

За час роботи тренувальної місії ЄС (з жовтня 2022 року) навчання пройшли понад 34 тис. українських військових.

З серпня 2023 року українська сторона попросила розширити місію не лише на військовослужбовців, але й на окремі підрозділи Нацгвардії, Нацполіції, ДПСУ та Служби безпеки України.

Джерело: Ракурс


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